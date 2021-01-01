هبوط أول مسبار صيني على المريخ

هبط المسبار الصيني الذي يحمل أول مركبة تجوال صينية على المريخ (الكوكب الأحمر) بشكل ناجح، وذلك في وقت مبكر صباح اليوم /السبت/ بتوقيت بكين، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يهبط فيها مسبار صيني على كوكب آخر خارج الأرض.
وقال قنغ يان المسؤول بمركز استكشاف القمر وبرنامج الفضاء التابع لهيئة الفضاء الوطنية الصينية - في تصريحات اليوم - إنه تم إطلاق المسبار "تيانون-1" المكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط ومركبة تجوال من مركز "ونتشانغ" لإطلاق المركبات الفضائية على ساحل مقاطعة هاينان الجزرية بجنوبي الصين يوم 23 يوليو 2020، حيث يمثل المسبار خطوة الصين الأولى لاكتشاف الكواكب في النظام الشمسي، ويهدف إلى إكمال الدوران والهبوط والتجوال على الكوكب الأحمر في مهمة واحدة.
وأضاف يان أن المسبار دخل إلى مدار المريخ شهر فبراير الماضي بعد رحلة استغرقت قرابة 7 أشهر في الفضاء، وأمضى أكثر من شهرين للبحث عن مواقع الهبوط المحتملة على المريخ، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، بدأت المركبة الفضائية في الهبوط من مدار وقوفها، وانفصلت كبسولة الدخول التي تحيط بمركبة الهبوط ومركبة التجوال عن المركبة المدارية في حوالي الساعة 4 صباحا بتوقيت بكين.
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