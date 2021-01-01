تعتبر السيارة باجيرو ، واحدة من أهم سيارات قطاع الـ SUV اليابانية الشهيرة حول العالم ، والتى يعلوا نجمها فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج بأكملها ، لما تمتلكه من مميزات البنية العضلية التى تستطيع اختراق الكثبان الرملية في الصحراء الشاسعة.
وبالفعل كانت السيارة باجيرو على مدار 37 عام تتصدر المشهد فى العديد من الأسواق العالمية للسيارات ولكن ، من المحزن ان تعلن ميستوبيشى اليوم وبعد انطلاق الجيل الرابع منها منذ 13 عام انهاء حيات هذا الطراز الشهير بطرح موديل محدود يصل الى 500 نسخة .
وكانت ميتسوبيشي قد اوقفت بيع باجيرو في سوقها المحلي في أبريل 2019، ووفق التقرير الجديدة فان أن ميتسوبيشي تخطط لإغلاق مصنع باجيرو في 2021 الحالى ، بسبب انخفاض الإنتاج داخله في السنوات الأخيرة مما يجعل تشغيله غير مربح.
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التعليقات على بـ 800 نسخة ... ميتسوبيشي تنهي تنهى حياة باجيرو بموديل 2021
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