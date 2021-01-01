بـ 800 نسخة ... ميتسوبيشي تنهي تنهى حياة باجيرو بموديل 2021



ميتسوبيشي ميتسوبيشي

تعتبر السيارة باجيرو ، واحدة من أهم سيارات قطاع الـ SUV اليابانية الشهيرة حول العالم ، والتى يعلوا نجمها فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الخليج بأكملها ، لما تمتلكه من مميزات البنية العضلية التى تستطيع اختراق الكثبان الرملية في الصحراء الشاسعة.



وبالفعل كانت السيارة باجيرو على مدار 37 عام تتصدر المشهد فى العديد من الأسواق العالمية للسيارات ولكن ، من المحزن ان تعلن ميستوبيشى اليوم وبعد انطلاق الجيل الرابع منها منذ 13 عام انهاء حيات هذا الطراز الشهير بطرح موديل محدود يصل الى 500 نسخة .



وكانت ميتسوبيشي قد اوقفت بيع باجيرو في سوقها المحلي في أبريل 2019، ووفق التقرير الجديدة فان أن ميتسوبيشي تخطط لإغلاق مصنع باجيرو في 2021 الحالى ، بسبب انخفاض الإنتاج داخله في السنوات الأخيرة مما يجعل تشغيله غير مربح.

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وهناك تقارير اخرى تؤكد بسبب شعبية ميتسوبيشي باجيرو فى الخليج والولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا ، سيستمر إنتاجها خارج اليابان من أجل الطلب المرتفع عليها في تلك الأسواق ، كما ان الجيل الخامس منها قد يتم تطويره مع باترول على يد نيسان التي تمتلك ثُلث أسهم ميتسوبيشي حاليا .اما عن الاصدار الختامي العالمي المحدود المكون من 800 نسخة ، فيتميز بمعدات إضافية بينها فتحة سقف، قضبان بالسقف، كما بالإمكان طلب حزمة إكسسوارات يتضمنها جناح خلفي، غطاء الإطار الاحتياطي، شارة باجيرو ولوحات حماية من الطرقات الوعرة.وتضم السيارة ميتسوبيشي باجيرو فى مقصورتها الداخلية مقاعد أمامية تعمل الكترونياً، وتنجيد جلد، بالإضافة إلى لوحة Final Edition للدلالة على كونها الإصدار الختامي ، كما سيحصل العملاء على ملصقات خاصة وساعة راقية عليها علامة ميتسوبيشي.