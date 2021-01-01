ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ومقتل 8 إسرائيليين | تفاصيل



ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ ضرب تل أبيب بـ200 صاروخ





تصدر عناوين الصحف العبرية صباح اليوم السبت القصف الإسرائيلي المتبادل مع قطاع غزة ووجهت الفصائل الفلسطينية 200 صاروخ على تل أبيب خلال الـ12 ساعة الماضية فيما قتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة.





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وأعلن جيش الاحتلال مقتل 8 إسرائيليين جراء الأحداث الأخيرة، بينهم جندي كان يقوم بدورية على حدود غزة، و6 مدنيين إسرائيليين، بينهم طفلان".وأكد جيش الاحتلال إن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت 200 صاروخ من القطاع باتجاه أراضيها خلال 12 ساعة.وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن 30 من هذه الصواريخ سقطت داخل قطاع غزة دون أن تتمكن من الوصول إلى الأراضي الإسرائيلية.وأضاف أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 100 صاروخ من الصواريخ المتبقية ولم يحدد أدرعي في بيانه موقع سقوط الصواريخ الـ70 المتبقية.ولكن صافرات الإنذار دوت خلال ساعات الليل في مدن بئر السبع وأسدود وعسقلان.وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن أكثر من ألفي صاروخ انطلقت من قطاع غزة صوب إسرائيل منذ بدء التصعيد الأخير، اعترضت منظومة الدفاع الصاروخي نحو نصفها، وسقط 350 داخل قطاع غزة.ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.