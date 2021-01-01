قبل شراء سيارة مستعملة يجب عليك فحصها جيدا في اماكن متخصصة ومن الهام ايضا ان تقوم اولا بتحديد الطراز قبل الشراء وفي بعض الاحيان لا يعلم المستهلك هل عمر السيارة أهم من المسافة التي قطعتها أم العكس وفي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع .
بالطبع ان اي سيارة انقضى من عمرها 7 سنوات سيكون ثمنها أقل من أخرى عمرها 3 أعوام، كما أن سيارة قطعت مسافة تتخطى الـ 80 ألف كيلومتر بكل تأكيد ستكون أقل ثمناً من أخرى قطعت 30 ألف كيلومتر، فإيهما أكثر تأثيراً عند اختيار السيارة و شرائها
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التعليقات على لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد
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