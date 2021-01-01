حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة

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إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة


تناولت الصحف العبرية صباح اليوم السبت تفاصيل الحريق الضخم والدمار الكبير في مدينة سدود نتيجة صواريخ اطلقت من قطاع غزة رداً علي الانتهاكات الإسرائيلية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث حريق ودمار نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة على مدينة إسدود جنوب إسرائيل.

ونشر جيش الاحتلال مقطع الفيديو على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال إن "وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل".

وأضاف أن أحد الصواريخ أصاب الليلة الماضية مدينة إسدود، ما تسبب في حريق كبير.

وتوعد الجيش الإسرائيلي بالرد على ذلك، قائلا إن ما وقع "لن يمر دون رد".

https://twitter.com/i/status/1393378525890158593

المصدر: تويتر

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