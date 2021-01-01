تناولت الصحف العبرية صباح اليوم السبت تفاصيل الحريق الضخم والدمار الكبير في مدينة سدود نتيجة صواريخ اطلقت من قطاع غزة رداً علي الانتهاكات الإسرائيلية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي حدوث حريق ودمار نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من غزة على مدينة إسدود جنوب إسرائيل.
ونشر جيش الاحتلال مقطع الفيديو على حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال إن "وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حريق ضخم ودمار كبير.. شاهد| إسرائيل تشتعل نتيجة صواريخ غزة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق