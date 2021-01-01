حل سحري لـ تكثيف الشعر بسرعة فائقة



تكثيف الشعر تكثيف الشعر



يبحث البعض منا عن طرق تكثيف الشعر بسرعة فائقة، ويمكن تحقيق ذلك عبر استخدام ماسك البيض؛ حيث انه من فوائد البيض للشعر بشكل أساسي نتيجة احتوائه على البروتين المهم والمفيد للشعر.







تكثيف الشعر بسرعة فائقة



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وعلى الرغم من أن رائحة البيض على الشعر قد لا تكون محببة، إلا أن استخدامه يعود عليه بالفوائد العديدة ومن أهمها تكثيف الشعر بسرعة فائقة، حيث يصنع البيض الكيراتين (Keratin) الهام في الحفاظ على صحة الشعر.ويمكن استخدام ماسكات البيض المختلفة وتدليك فروة الرأس بها يساعد في الحفاظ على صحة الشعر وتعزيز نموه وتكثيف الشعر بسرعة فائقة والحصول على فروة رأس صحية، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.تكثيف الشعر بسرعة فائقةويمكن للاستخدام المنتظم للبيض سواء عن طريق الماسك أو تناوله يساعد في تغذية الشعر ومده بالبروتين اللازم لنموه كما أنه يساعد في الحفاظ على الزيوت الطبيعية للشعر، مما يزيد من لمعان الشعر ويساعد في تكثيف الشعر بسرعة فائقة.ويحتوي صفار البيض على اللوتين بدرجة عالية الذي يعمل على ترطيب وتكثيف الشعر بسرعة فائقة، وبالتالي التحسين من مرونته، كما أنه يساعد في تطوير مقاومة تكسر الشعر.ويمكن تحضير ماسك البيض لتكثيف الشعر بسرعة فائقة عبر اتباع هذه الخطوات، وتشمل:1- احضري إناء صغير وضعي به بيضة، أضيفي له علبة زبادي، وثلاث ملاعق من المايونيز.2- احرصي على خلط هذه المكونات مع بعضها البعض إلى أن تصبح عبارة عن عجينة متجانسة.3- دلكي شعرك بهذا الخليط جيدًا في فروة الشعر، والاطراف.4- استخدمي غطاء للشعر من البلاستيك في تغطية الشعر لمدة ساعة واحدة.5- ثم اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو ذا الرائحة القوية للتخلص من رائحة البيض التي يمكن أن تبقى في الشعر للكثير من الوقت.6- طبقي هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المطلوبة.