فضيحة تحكيمية في مباراة الوداد والمولودية في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

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فضيحة تحكيمية في مباراة الوداد والمولودية

شهدت مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، فضيحة تحكيمية بطلها الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

وفي الدقيقة 35، سجل وليد الكرتي هدفًا للوداد بضربة رأس من متابعة لتسديدة زميله أيوب الكعبي التي ارتطمت بالعارضة، وكان اللاعب في موقف سليم من التسلل، لكن تيسيما ألغى الهدف، وسط اعتراضات من لاعبي الفريق المغربي.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، على أحداث مباراة الوداد البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر الجزائري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الوداد المغربي كان أخطر في الشوط الأول، حيث سدد لاعبوه 6 كرات، مقابل تسديدة وحيدة للاعبي مولودية الجزائر، فيما بلغت نسبة استحواذ لاعبي الفريق المغربي على الكرة 58%، مقابل 42% لمولودية الجزائر.

وفي الشوط الثاني، تحصل محمد أوناجم لاعب نادي الوداد والمعار من نادي الزمالك، على ضربة جزاء لفريقه بعد تعرضه للعرقلة، لينفذها يحيى جبران بنجاح، معلنًا عن هدف التقدم للفريق المغربي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 83، استطاع المدافع ميلود ربيعي تسجيل هدف التعادل لفريقه مولودية الجزائر، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وتقام مباراة الإياب بعد أسبوع من الآن في المغرب، معقل فريق الوداد.
ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الفائز من مواجهة فريقي سيمبا التنزاني وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

https://twitter.com/i/status/1393292729896083458

المصدر: elbalad

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