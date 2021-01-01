نصائح لتجنب مرضى السكري زيادة الوزن في العيد



مرضى السكري مرضى السكري

قد يصاب مرضى السكري بمشاكل صحية في عيد الفطر بسبب كثرة تناول الحلويات وكحك العيد، ويمكنلبعض العادات البسيطة والصحية ان تجنب مرضى السكري الإصابة بالمشاكل الصحية التي يمكن ان تحدث لهم وبالأخص زيادة الوزن.



وبما ان مرضى السكري اغلبهم يحصلون على علاج الإنسولين، فيمكن ببعض الحيل ان يتم تجنب زيادة الوزن مع الحصول على الأنسولين، حيث يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الصحية والحفاظ على النشاط البدني أغلب أيام الأسبوع في وقايتك من زيادة الوزن غير المرغوب فيها، وفقا لما نشر في موقع "مايو كلينك" الطبي.



وقد تساعدك النصائح التالية على تجنب مرضى السكري زيادة الوزن مع الإنسلوين خلال عيد الفطر، وتجنب المشاكل التي يمكن ان تحدث لهم بسبب زيادة الوزن، ومن اهم هذه النصائح ما يلي :

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1- حساب السعرات الحرارية:يساعد تناول الأطعمة والمشروبات المحتوية على عدد أقل من السعرات الحرارية في تجنب زيادة الوزن، ويجب ان تحتوي كل وجبة على مزيج مناسب من النشويات والفواكه والخضراوات والبروتينات والدهون.ويوصي الخبراء عمومًا بأن تكون وجبة مرضى السكري نصفها على خضراوات خالية من النشويات، وربعها من البروتين، والربع الأخير من النشويات مثل الأرز أو أحد الخضراوات النشوية مثل الذرة أو البازلاء.2- التقليل من حجم حصص طعامك :ويمكن لمرضى السكري تجنب الأطباق الإضافية الزائدة، واشرب الماء بدلاً من المشروبات مرتفعة السعرات الحرارية.3- عدم تجاهل الوجبات الرئيسية :ولا يجب على كمرضى السكري تقليل السعرات الحرارية عن طريق تجاهل الوجبات الرئيسية. فعندما تتجاهل إحدى الوجبات الرئيسية، يزيد شراهتك تجاه تناول الطعام الضار في الوجبة التالية بسبب جوعك الشديد، قد يسبب تجاهل الوجبات أيضًا انخفاض مستويات ضغط الدم إذا لم تعدّل جرعتك من الأنسولين.4- النشاط البدني :ويجب على مرضى السكري تخصيص 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا لممارسة نشاط بدني، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو التمارين المائية أو الرقص أو العناية بالحديقة، وكذلك ممارسة تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا على الأقل.5- اسأل طبيبك عن أدوية السكري الأخرى :وقد تشجع بعض أدوية السكري التي تساعد في تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم على إنقاص الوزن وتمكّنك من تقليل جرعة الأنسولين.