4 أخطاء تعرض الغسالة الأتوماتيك إلى التلف

كلنا نرتكب أخطاء، ولكن هناك بعض الأخطاء التي تعرض الغسالة الأتوماتيك إلى التلف، وقد يؤدي إلى إتلاف ملابسك أو تلف الغسالة الأتوماتيك وتكلفة المزيد من المال، وفي السطور التالية سوف نقوم بكذر اخطاء يمكن ان تعرض الغسالة الاتوماتيك إلى التلف.
1- التحميل الزائد :
ومن اكثر الأخطاء التي تعرض الغسالة الأتوماتيك إلى التلف، هو التحجميل الزائد، وذلك إذا حاولت ضغط الكثير من العناصر في غسلة واحدة ، فقد تترك بدون ملابس نظيفة على الإطلاق.
ويعني الحمل الزائد زيادة حجم الملابس على سعة حلة الغسالة الأتوماتيك، مما يجعلها عاجزة عن التحرك في أرجاء الماكينة ، ويمكن أن تتعثر الأوساخ بين قطع الملابس وعدم تنظيف مسحوق التنظيف جيدا ليعلق على قطع الملابس.
2- استخدام المنظف الخاطئ :
ومن أخطاء تعرض الغسالة الأتوماتيك إلى التلف، اسختيار المسحوق الخاطئ؛ حيث تعمل بعض المنظفات بشكل أفضل في درجات حرارة معينة، لذا يجب ان تحقق منها هذا قبل الشراء.
3- اختيار دورة غسيل خاطئة :
ومن ناحية أخرى يمكن لأختيار دورة غسيل خاطئة، ان يتسبب في تعرض الغسالة الأتوماتيك إلى التلف؛ حيث ان تصميم برامج غسيل معينة لملابس معينة ، كالحرير على سبيل المثال، قد يؤدي اختيار الدورة الخاطئة إلى غسيل غير نظيف.
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