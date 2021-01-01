كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حقيقة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الجاري.
وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت اتخاذ زيدان لقرار نهائي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، نهاية هذا الموسم.
وبحسب موقع “ABC” الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد نفت اتخاذ زيدان قرارًا بالرحيل عن تدريب الفريق، أو أي قرار يتعلق بمستقبله مع النادي الملكي.
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التعليقات على ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل زيدان عن تدريب الفريق
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