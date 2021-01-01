ريال مدريد يكشف حقيقة رحيل زيدان عن تدريب الفريق

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صورة الخبر: زيدان
زيدان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن حقيقة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، عن تدريب نادي ريال مدريد الإسباني، بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت اتخاذ زيدان لقرار نهائي بالرحيل عن صفوف ريال مدريد، نهاية هذا الموسم.

وبحسب موقع “ABC” الإسباني، فإن إدارة نادي ريال مدريد نفت اتخاذ زيدان قرارًا بالرحيل عن تدريب الفريق، أو أي قرار يتعلق بمستقبله مع النادي الملكي.

وأشار الموقع بأن إدارة ريال مدريد طلبت من زيدان البقاء في منصبه كمدير فني للفريق، وهم ينتظرون قراره النهائي نهاية الموسم.

وأكد الموقع أن زيدان يركز في الوقت الحالي على الدوري الإسباني، وسيتخذ قراره النهائي الخاص بمنصبه في ريال مدريد نهاية الموسم.

ويعد الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المرشح الأول لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد، حال قرر المدرب الفرنسي الرحيل عن النادي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بفارق نقطتين قبل جولتين من النهاية.

المصدر: موقع “ABC” الإسباني

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