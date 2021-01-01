تعرف على موعد فتح الحدائق والمنتزهات والشواطئ



الحدائق والمنتزهات الحدائق والمنتزهات

أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، عددا من القرارات التي تطبق لمدة أسبوعين بداية من 6 مايو الجاري، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، ومنها غلق المحال في التاسعة مساء، والمولات، وحظر أي تجمعات.







وتجيب " صدى البلد" عن بعض الأسئلة الشائعة بشأن موعد فتح الحدائق والمنتزهات الشواطئ.

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وأكدت مصادر حكومية لصدى البلد أنه سيتم فتح الشواطئ والحدائق والمنتزهات طبقا لقرار رئيس الوزراء بدأ من يوم الاثنين 17 مايو المقبل، موضحا أن الحدائق والمنتزهات ستعمل حتي الساعة التاسعة مساء طبقا لقرار الغلق.وأشارت المصادر إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي كان قد أعلن أن إجازة عيد الفطر المبارك ستكون من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، وفي خلال هذه المدة سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة، منذ اللحظة الأولى، حاولت ولا تزال مستمرة في بذل قصارى جهدها لإدارة هذه الأزمة شديدة القسوة والاستثنائية، التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ضوء ذلك تقدم مدبولي بكل الشكر والتقدير والتحية للأطقم الطبية الذين يبذلون جهدا بطوليا خلال التعامل مع تداعيات هذه الجائحة بصبر وجلد ورحابة صدر، لاسيما خلال تقديم الخدمة للمواطنين بشكل مباشر، مشيراً إلى أنه أصبح لهذه الأطقم الطبية خبرة متراكمة للتعامل مع هذه الأزمة.