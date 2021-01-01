الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34



طقس الغد حار طقس الغد حار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف الخبراء أن الطقس ليلا من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين لإلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 34 20الإسكندرية 31 19وادى النطرون 28 17طنطا 34 18شبين الكوم 34 18دمنهور 31 18بلطيم 29 17مطروح 25 15السلوم 27 14سيوة 38 16بورسعيد 26 19دمياط 27 18الزقازيق 34 18المنصورة 33 17الاسماعيلية 33 18السويس 33 19العريش 28 18رفح 27 17رأس سدر 34 21نخل 32 15نويبع 38 22طابا 33 19كاترين 32 17الطور 34 22شرم الشيخ 37 26الغردقة 37 25مرسى علم 36 25الفيوم 35 19بنى سويف 36 20المنيا 37 22أسيوط 37 23سوهاج 36 23قنا 38 24الأقصر 39 24أسوان 39 25ادفو 39 25أبوسمبل 38 24الوادى الجديد 38 18الشلاتين 34 24ابو رماد 34 24