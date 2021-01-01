توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضاف الخبراء أن الطقس ليلا من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .
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التعليقات على الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34
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