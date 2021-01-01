الأرصاد: طقس الغد حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34

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صورة الخبر: طقس الغد حار
طقس الغد حار

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وأضاف الخبراء أن الطقس ليلا من المتوقع أن يكون الطقس لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، توقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين لإلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 20
الإسكندرية 31 19
وادى النطرون 28 17
طنطا 34 18
شبين الكوم 34 18
دمنهور 31 18
بلطيم 29 17
مطروح 25 15
السلوم 27 14
سيوة 38 16
بورسعيد 26 19
دمياط 27 18
الزقازيق 34 18
المنصورة 33 17
الاسماعيلية 33 18
السويس 33 19
العريش 28 18
رفح 27 17
رأس سدر 34 21
نخل 32 15
نويبع 38 22
طابا 33 19
كاترين 32 17
الطور 34 22
شرم الشيخ 37 26
الغردقة 37 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 35 19
بنى سويف 36 20
المنيا 37 22
أسيوط 37 23
سوهاج 36 23
قنا 38 24
الأقصر 39 24
أسوان 39 25
ادفو 39 25
أبوسمبل 38 24
الوادى الجديد 38 18
الشلاتين 34 24
ابو رماد 34 24

المصدر: mobtada

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