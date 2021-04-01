احصل على منحة مقدمة من جامعة سبلاس مارت الحكومية بإندونيسيا.. عبر هذا الرابط

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية اندونيسيا بالقاهرة بشأن تقديم جامعة سبلاس مارت الحكومية فى إندونيسيا منحة دراسية لمرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى التخصصات المختلفة للطلاب الأجانب.
واشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم للمنح المختلفة بالجامعة ، وكذا مواعيد انتهاء التقدم يُرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:
https://io.uns.ac.id/uns-scholarship-2021/
https://io.uns.ac.id/admission
https://spmb.uns.ac.id/international/registration/step-one
وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
كما كانت قد أفادت سفارة جمهورية مصر العربية فى وارسو بشأن برنامج الزمالة بالأكاديمية البولندية بعد الدكتوراه لمدة عامين فى إحدى المعاهد داخل الأكاديمية البولندية للعلوم (PAS) .
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