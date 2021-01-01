التعليم: إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وأرقام الجلوس بعد العيد

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يتساءل طلاب الثانوية العامة 2021 حاليا عن موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 الرسمي النهائي، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الأخيرة على السوشيل ميديا بعد انتشار صورة جدول زعم ناشروه انه مقترح رسمي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وهو ما أثار قلق الطلاب وتساءلوا حول مدى صحة هذا الجدول الذي كان غير مرضي بالنسبة لبعضهم.



من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 لجميع طلاب الثانوية العامة وتوزيع أرقام الجلوس الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2021 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.



ودعا الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم جميع طلاب الثانوية العامة لعدم الانسياق وراء كل ما يتم تداوله من معلومات غير رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021.

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وقال وزير التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 وكافة تفاصيل نظام عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تعلن في بيان رسمي واضح عبر القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم وهي:الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوكالحساب الرسمي الوحيد لوزير التربية والتعليم على فيس بوكالموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم على الانترنتوأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن استعدادات عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 مازالت مستمرة وتسير اجراءاتها بدقة بالغة.وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة سوف تقوم بإرسال خطابات الندب لملاحظي ومراقبي امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو المقبل.أحدث قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامةتعلن الوزارة للرأي العام بعد عيد الفطر المبارك، بعدة أيام، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2021امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون في 4 يوليو 2021.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".طلاب الثانوية العامة سوف يدخلون لجان امتحانات الثانوية العامة بالتابلت الموجود عليه نسخة من كتاب المدرسة، وعدد هائل من المصادر الأخرى على منصة إدارة التعليم.طلاب الثانوية العامة الذين لا يملكون تابلت مثل طلاب المنازل والإعادة، يمكنهم دخول لجان امتحانات الثانوية العامة بنسخة ورقية من كتاب المدرسة الأصلي أو نسخة مصورة أو مطبوعة منه ، ولكن بدون الكتابة عليها بأي شكل.الوزارة تعمدت عدم وجود كتب مكتوب عليها بأي شكل من الأشكال داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، بحيث لا يتم وضع ملاحظات من الدروس والملازم وخلافه حتى يستوي الجميع.طلاب الثانوية العامة لن يؤدوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام في مدارسهم.امتحانات الثانوية العامة 2021 سوف تنعقد في لجان يتم اختيارها باعتبارات كثيرة من حيث البنية التحتية والإجراءات الاحترازية.امتحانات مايو التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة ، ستستهدف كل طلاب الثانوية العامة الذين معهم أجهزة تابلت سواء ، في كانوا في مدارس خاصة او حكومية.ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع لطلاب الثانوية العامة من المنزل أسوة بالعام الماضي.لن يتم حذف أي وحدات من مناهج الثانوية العامة قبل امتحانات الثانوية العامة.سيظل حضور طلاب الثانوية العامة في المدارس اختياريًا حتى موعد امتحانات الثانوية العامة.امتحانات الثانوية العامة سوف تعقد إلكترونيا على التابلت.سيكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا بعيدا عن العنصر البشري.ستقيس أسئلة امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الامتحان في كل مادة على حدة وليس امتحان مجمع.امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون خالية من الغش بنسبة 99%.سيتم التعامل مع اي محاولات للغش بشكل حازم بتطبيق قانون مكافحة الغش الجديد.هذه الامتحانات ستظهر المستوى الحقيقي للطلاب وستكون هي لحظة الحقيقة.جميع لجان امتحانات الثانوية العامة ستكون مراقبة بالكاميرات وبأفراد من خارج منظومة المدرسة.امتحانات الثانوية العامة 2021 سيكون بها منافسة شريفة، تضمن تكافؤ الفرص، وستكون خالية من المشاكل التقنية والغش.