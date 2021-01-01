ننشر فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة في مصر وبرامجها وكلياتها



الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا قدمه الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي القائم بعمل أمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية حول منظومة أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة من الوزارة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، والصادر بشأنها قرارات جمهورية.



فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:



أولًا: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد بموجب القرار الجمهوري رقم 9 لسنة 2019:

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يشتمل الفرع على البرامج التالية:-• برنامج ريادة الأعمال.• برنامج هندسة التصميم المستدامة.• برنامج الرياضيات وعلوم الحاسب.الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 13/1/2019.ثانيًا: مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 423 لسنة 2019.ويشتمل الفرع على البرامج الآتية:1. برنامج الإعلام الرقمي.2. برنامج التصميم الجرافيكى.3. برنامج العمارة الداخلية والتصميم.4. برنامج الهندسة الميكانيكية.5. برنامج الهندسة الكهربية والإلكترونية.6. برنامج علوم الحاسب.7. برنامج الهندسة المدنية.8. برنامج الحوسبة.9. برنامج القرصنة الأخلاقية والأمن السيبرانى.10. برنامج الأعمال والتسويق.11. برنامج علوم المحاسبة والتمويل.12. برنامج إدارة الأعمال.13. برنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية.14. برنامج علم النفس.15. برنامج علم النفس الرياضي والتدريبي.الصادر بشأنها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ببدء الدراسة بها بتاريخ 21/9/2019.ثالثًا: مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية بموجب القرار الجمهوري رقم 561 لسنة 2019.ويتكون الفرع من الكليات الآتية:كلية العلوم الطبية وعلوم الحياة، وتشتمل على البرامج الآتية:-1. برنامج العلوم الصيدلية.2. برنامج الصيدلة (Pharm M).كلية هيرتفورد شاير لإدارة الأعمال، وتشتمل على البرامج الآتية:-1. برنامج المحاسبة والتمويل.2. برنامج إدارة تكنولوجيا المعلومات للأعمال.3. برنامج إدارة الأعمال.4. برنامج التسويق باستخدام التواصل الرقمي.كلية الهندسة وعلوم الحاسب، وتشتمل على البرامج الآتية:-1. برنامج علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.2. برنامج الهندسة المدنية.3. برنامج الهندسة الميكانيكية والميكاترونيكس.كلية العلوم الإنسانية:• برنامج الإعلام .كلية الصحة والعمل الاجتماعي:• برنامج العلاج الطبيعي.كلية الفنون الابتكارية، وتشتمل على البرامج الآتية:-1. برنامج التصميم الرقمي.2. برنامج العمارة الداخلية والتصميم.رابعًا: مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير) بموجب القرار الجمهوري رقم 86 لسنة 2021:تقدم جامعة لندن من خلال فرعها البرامج التالية:1. السنة التمهيدية تقدمها جامعة لندن.تمنح كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية الدرجات العلمية التالية:1. بكالوريوس الاقتصاد والتمويل.2. بكالوريوس المحاسبة والتمويل.3. بكالوريوس الاقتصاد والإدارة.4. بكالوريوس الأعمال والإدارة.5. بكالوريوس البنوك والتمويل.6. بكالوريوس الاقتصاد.7. بكالوريوس علوم البيانات وتحليلات الأعمال.8. بكالوريوس السياسة والعلاقات الدولية.9. بكالوريوس الاقتصاد والسياسة.10. بكالوريوس الرياضيات والاقتصاد.11. بكالوريوس التنمية والاقتصاد.12. بكالوريوس التنمية الدولية.تمنح كلية جولد سميث، جامعة لندن الدرجات العلمية التالية:1. بكالوريوس علوم الحاسبات.2. بكالوريوس علوم الحاسبات (تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي).3. بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الويب والهاتف المحمول).4. بكالوريوس علوم الحاسبات (الحوسبة المادية وإنترنت الأشياء).5. بكالوريوس علوم الحاسبات (تطوير الألعاب).6. بكالوريوس علوم الحاسبات (الواقع الافتراضي).7. بكالوريوس علوم الحاسبات (تجربة المستخدم).تمنح كليات (لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، و بيركبيك بجامعة لندن، الكلية الملكية في لندن، و الملكة ماري بجامعة لندن، و الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، و لندن الجامعية) الدرجة العلمية التالية:• الليسانس في القانون.تمنح الكلية الملكية في لندن الدرجة العلمية التالية:• بكالوريوس علم النفس.تمنح كليتا الملكة ماري بجامعة لندن، ولندن الجامعية الدرجة العلمية التالية:• (دبلوم، ماجستير، دكتوراه) في القانونيشتمل فرع جامعة وسط لانكشاير على البرامج الآتية:1. برنامج الهندسة الميكانيكية.2. برنامج هندسة السيارات الرياضية.3. برنامج الميكاترونيكس والأجهزة الذكية.4. برنامج الهندسة باستخدام الحاسوب.5. برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية.6. برنامج هندسة الطاقة.7. برنامج هندسة الطيران.8. برنامج هندسة الفضاء وإعداد الطيارين.9. برنامج هندسة الإلكترونيات.10. برنامج هندسة التصنيع.