يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، لتسليم عدد من قطع الاراضى، وذلك يوم الأحد الموافق 23 مايو الجاري 2021، حيث يبدأ تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة " A"بحي غرب الجامعات (77 فداناً) للفائزين بها، كما سيتم تسليم قطع الأراضي للفائزين في مواعيد محددة حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 منعاً للتجمعات عند إنهاء إجراءات التسليم لمجابهة فيروس كورونا، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: سيتم تسليم القطع من 1 : 20، يوم الأحد 23/5/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 24/5/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 25/5/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 26/5/2021، والقطع من 81 : 100، يوم الخميس 27/5/2021.
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التعليقات على بأرقام القطع والتواريخ.. تسليم أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالقاهرة الجديدة بعد العيد
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