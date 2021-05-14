إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى فى مبادرة البنك المركزى



إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى إزاى تشترى شقة بالتمويل العقارى

تحت مسمى "مبادرة التمويل العقاري"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي، بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة لا تتعدى 3%.



وتشترط المبادرة أن تكون الوحدات مسجلة وليست عليها أي مخالفات، وأن تكون أيضا كاملة التشطيب وجاهزة للمعيشة، لتكون قابلة للاستفادة من قرض التمويل، بهدف توفير شقق لمحدودي بحد أقصى 350 ألف جنيه للشقة ومتوسطي الدخل بحد أقصى 2 مليون جنيه، كما تراعي أن تكون الأقساط سواء الشهرية أو الربع سنوية في متناول المواطنين، لتنفيذ لتوجيهات الرئيس بضرورة توفير سكن آمن للمواطنين.



ويستعرض موقع «صدى البلد» المزيد من التفاصيل حول خطوات الحصول على قرض التمويل العقاري فى التقرير التالى:-

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1- اختيار الوحدة السكنية المراد شرائها وطلب الأوراق القانونية الخاصة بها من المالك سواء كان فرد أو شركة .2- يجب ان تكون الوحدة مسجلة بالشهر العقارى او قابلة للتسجيل مع حصولها على ترخيص البناء أو ما يعادله “تدرس الدولة اعتبار مستندات التصالح على بعض المخالفات معادلة للترخيص” .3- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة بطلب المشروع مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.4- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.5-بعد الانتهاء من إعداد المستندات، يقوم الصندوق بإرسال بيانات الوحدة السكنية إلى الشركة بهدف الاستعلام الميداني عن الوحدة، ومحل إقامة العميل وطبيعة عمله.6- يصدر قرار من جهات التمويل لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.7-- يتم التواصل من صندوق العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.8- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرف ثالث ممول للوحدة السكنية.