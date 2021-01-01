صمم العلماء في جامعة نورث وسترن غرسة دماغية لاسلكية صغيرة تعمل على تنشيط الخلايا العصبية المفردة لإجبار الفئران على التفاعل اجتماعيًا مع بعضها البعض في الوقت الفعلي، وعندما يتم إلغاء تزامن التحفيز، تتوقف التنشئة الاجتماعية، فإن الفئران حيوانات اجتماعية للغاية، لكن الباحثين برمجوها لتكوين روابط اجتماعية فورية بشعاع واحد من الضوء.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم ذلك عن طريق استهداف مجموعة من الخلايا العصبية في منطقة الدماغ ذات الصلة بالوظيفة التنفيذية العليا، مما يساعد على تسهيل العلاقات، مما يؤدي إلى زيادة وتيرة ومدة التفاعلات الاجتماعية.
يعد الجهاز المستخدم على الفئران أصغر من طرف إصبع الإنسان، وهو نحيف ومرن، كما أن الابتكار طبيعته اللاسلكية تسمح للفئران أن تبدو طبيعية وتتصرف في بيئة واقعية.
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التعليقات على ابتكار شريحة دماغ تنجح فى إجبار الفئران على تكوين صداقات
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