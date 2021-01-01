كثرة زيارة الزوجة لوالديها وهل يحق منعها من المبيت.. الإفتاء ترد



الدكتور أحمد عمر هاشم الدكتور أحمد عمر هاشم

زيارة الزوجة لوالديها ، حث الشرع الحنيف على صلة الأرحام بشكل عام وخاصة من الدرجة الأولى، فالأرحام هم الأقارب الذين تجمعهم مع الشخص علاقةٌ نسبيّة، وبحسب تعبير بعض الفقهاء: من تربطك بهم رحم امرأة.



هل من حق الزوج منع زوجته من المبيت عند اهلها

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، إنه يحرم على المرأة أن تبيت خارج منزل زوجها بدون إذنه مستشهدًا بقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- " إذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِح"، مشيرًا إلى أن مبيت المرأة خارج منزلها بدون إذن زوجها تعتبر هاجرة لفراش الزوجية .



وأوضح هاشم ، أنه إذا باتت الزوجة خارج بيتها وزوجها على علم بالمكان الذى ستبيت فيه بأن يكون عند أبيها أو أخيها أو ماشابه ذلك فهذا جائز ولا مانع فيه، مؤكدًا أنه لابد أن يكون المكان الذى ستبيت فيه المرأة آمن حتى لايصيبها أى مكروه.

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هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أمهاوقال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل عليّ وزر إذا قطعت علاقتي بأهل الزوج بسبب كثر المشكلات التي تضرني منهم؟»، إن أهل الزوج ليسوا من الرحم وبالتالي لا تجب صلتهم وألا إذا هناك رغبة من الزوجة بذلك.ونصح أمين الفتوى السائلة بالاختيار من بين 3 أمور على حسب ما يتناسب معها، وهي أولا: استمرار العلاقة مع أهل الزوج، ثانيًا: الابتعاد مطلقًا، ثالثًا: تقليل الزيارات والاتصالات، مؤكدًا أنه لا ذنب على السائلة إذا اختارت أي نصيحة من الثلاث.ونوه بأنها إذا لم تزر أهل زوجها فلا يلحقها إثم قطيعة الرحم، لأن أهل الزوج ليسوا من أقاربها – إن لم يكن بينها وبينهم نسب حقيقي - وصلة الرحم إنما تجب للأقارب فقط، وليس لغيرهم من الأصهار والأصحاب.هل يجوز للزوج منع زوجته من زيارة أختهاورد إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما مواصفات الزوج الذي لا بد من طاعته؟ وهل يجوز له منع الزوجة من زيارة أهلها؟وقال "شلبي"، في رده على السؤال، إن الزوج له حق على زوجته منه الطاعة فلا تخرج من البيت إلا بإذنه أو للضرورة وزيارة أهلها بإذنه فرغم أنها من باب صلة الرحم فينبغي عليها أن تستأذنه وعلى الزوج ألا يتعنت في زيارتها لأهلها وله أن يحدد أوقات الزيارة وعلى الزوجة أن تلتزم بذلك.وأشار إلى أنه لا يجوز شرعا أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مطلقا أو زيارة أهلها لها، لأن هذا حرام وفيه قطع الرحم.حكم زيارة الزوجة لأمهاقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة بزيارة أهلها دون علم الزوج ولكن بشرط معين بحسب المذهب الحنفيوأضاف " وسام" في إجابته عن سؤال مضمونة " ولدتي قعيدة واخواتي معوقين وزوجي رافض زيارتي لأمي والا سيطلقني ماذا عليا ان افعل ؟ "، أنه بحسب المذهب الحنفي يجوز للمرأة المتزوجة زيارة بيت اهلها مرة واحدة في الاسبوع فقط ولو بغير إذن الزوج.ونوه أمين الفتوى إلى ضرورة إقناع الزوج بلطف وتعريفه بأهمية طاعة الأم، طالما أن الزوجة لا يقصر طاعتها لأمها في مهام منزلها وواجباتها الزوجية.كم مرة تزور الزوجة أهلهاقال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامى، إنه لا يجوز للزوجة أن تبيت عند أهلها، ما دام أمها ليست مريضة ولا تقوم على رعايتها.وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "إم بى سى مصر" فى رده على متصل "متجوز بقالى سنة و4 شهور وزوجتى كثيرة الغضب وعندما أصالحها يشترط أهلها زيارتهم أسبوعيا يومى الخميس والجمعة، أن الزوجة لا تزور أهلها إلا كل ستة أشهر ما دام ليس هناك داعي أو مبرر معقول لهذه الزيارات.وأشار إلى أن أهل الزوجة لابد أن يراعوا الحياة الزوجية لابنتهم وألا يشترطوا شروطا عند صلحها على زوجها لأن هذه الشروط لا تصح إلا قبل الزواج.حكم منع الزوج أهل زوجته من زيارة ابنتهملا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة.حق الزوجة على زوجهاقال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الأصل في العلاقة بين الزوجية أنها مبنية على المودة والرحمة، مشيرًا إلى قوله تعالى: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)»الروم.وأضاف وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هي حقوق الزوج على زوجته؟ أن الله تعالى قال: « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»النساء، مشيرًا إلى أن الله تعالى فضل الرجال على النساء في أمور، وفضل النساء على الرجال في أمور أخرى، وأن الله تعالى عقب بـ "وبما أنفقوا" ليدل على أن النفقة حق من حقوق المرأة على زوجها.وذكرت الإفتاء، أن النصوص الشرعية تقضي بأن لكل من الزوجين قِبل الآخر حقوقًا تجب مراعاتها والقيام بها؛ لتدوم رابطة الزوجية ولا تنفصم عراها، مؤكدة أنه من حق الزوج على زوجته: أن تطيعه فيما هو من شؤون الزوجية مما ليس فيه معصية لله تعالى، أما شؤونها الخاصة بها كأن يمنعها من التصرف في مالها أو يأمرها بأن تتصرف فيه على وجه خاص فلا تجب عليها طاعته فيه؛ لأنه ليس له ولاية على مالها.