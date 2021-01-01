متظاهرون أردنيون يحاولون اجتياز الخط الحدودي مع إسرائيل



متظاهرون أردنيون متظاهرون أردنيون

أفادت قناة “روسيا اليوم”، بأن متظاهرين في الأردن حاولوا اجتياز الخط الحدودي مع إسرائيل، أثناء مسيرة تم تنظيمها نحو الحدود مع دولة الاحتلال لدعم الشعب الفلسطيني.



وزحف آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، نحو الحدود الأردنية، حيث شهدت جميع محافظات المملكة تظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المشاركين توافدوا صباحا إلى الحدود مع فلسطين، حاملين الأعلام الفلسطينية، بالإضافة إلى لافتات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وغزة.

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وخلال الأيام الماضية، شهدت معظم المدن الأردنية وقفات واعتصامات تضامنا ودعما للمقدسيين، وتنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية في القدس وقطاع غزة.وشهد محيط سفارة إسرائيل في عمان وقفات جماهيرية، طالبت الحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.