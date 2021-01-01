طريقة عمل الفول بالبسطرمة مع سلطة الجرجير والبنجر

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طريقة عمل الفول بالبسطرمة

يفضل الكثير من الأشخاص التنوع يوميا في وجبة الفطار، وخاصة بعد تناول الكحك والبسكوت بكميات كبيرة في أول أيام عيد الفطر.

ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الفول بالبسطرمة مع سلطة الجرجير والبنجر

مقادير فول بالبسطرمة والبيض

2 ملعقة كبيرة زبدة

6 فص ثوم شرائح

2 حبة فلفل أخضر حار شرائح

ربع كوب خل أحمر
بصل اخضر

4 حبة طماطم منزوعة البذور ومقطع

1 ملعقة كبيرة معجون الطماطم

ربع كوب ماء

100 جرام بسطرمة

1 علبة فول مدمس

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

4 حبة بيض

طريقة تحضير فول بالبسطرمة والبيض
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* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم تضاف البسطرمة

* يضاف الفلفل الحار والبصل الأخضر

* يضاف الطماطم والخل ويتبل بالملح والفلفل والكمون

* يضاف الفول ويقلب جيدا

* في طاسة اخرى يقلى البيض ثم يضاف على وجه الفول ويقدم الطبق







مقادير سلطة جرجير مع البنجر

جرجير

بنجر

فلفل ألوان

عين جمل

جبنة بارميزان

طماطم شيري

ملح – فلفل

خل بلسمي

زيت زيتون

عصير ليمون

طريقة تحضير سلطة جرجير مع البنجر

* اخلطي جمع المكونات بعد تقطيعها وقدميها

المصدر: elbalad

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