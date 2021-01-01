

طريقة عمل الفول بالبسطرمة طريقة عمل الفول بالبسطرمة

يفضل الكثير من الأشخاص التنوع يوميا في وجبة الفطار، وخاصة بعد تناول الكحك والبسكوت بكميات كبيرة في أول أيام عيد الفطر.



ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الفول بالبسطرمة مع سلطة الجرجير والبنجر



مقادير فول بالبسطرمة والبيض

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