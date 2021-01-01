

سلطة الأنشوجة سلطة الأنشوجة

الأنشوجة هي نوع من الأسماك، يتغذي على العوالق الحيوانية ولا يختزن المعادن الثقيلة في جسمه مما يجعله خفيفا في الأكل ويفضل شيه وتتبيله بالزيت والليمون.



لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق لتحضير الانشوجة...



طريقة تحضير سلطة الانشوجة..

المكونات:

قد يعجبك أيضا...

2 خس كابوتشي.فلفل ألوان.طماطم شيري.خيار مكعبات.جبن قريش.علبة أنشوجة.ذرة حلوة.زيتون أخضر وأسود.جبن قريش.مكونات الصوص :-زيت زيتون.خل.عصير ليمون.ملح.زعتر.فلفل أبيض.طريقة تحضير سلطة الأنشوجة :-نقوم بتقطيع الخس الكابوتشي والخضروات إلى مكعبات.نقوم بوضع جميع المكونات في وعاء ونقلبها بشكل جيد.نوزع الأنشوجة فوق المكونات.نزين السلطة بالجبن.نقوم بخلط كافة مكونات الصوص معًا ونضعها فوق السلطة.طريقة تحضير سلطة الانشوجة بالطحينة..علبة أنشوجة أو 5 شرائح أنشوجة.3 ملاعق كبيرة طحينة.ملعقة كبيرة خل أبيض.2 ملعقة كبيرة زيت.ملعقة صغيرة عصير ليمون.ملعقة صغيرة كمون.½ ملعقة صغيرة شطة.ملح وفلفل أسود.طريقة تحضير سلطة الانشوجة بالطحينة..قطعي الأنشوجة قطعًا صغيرة أو اهرسيهافي وعاء عميق، ضعي الطحينة والخل وعصير الليمون والكمون والشطة والملح والفلفل الأسود وماء، وقلبي جيدًا.أضيفي الأنشوجة إلى خليط الطحينة وقلبي، ثم أضيفي الزيت وقلبي جيدًا. ضعي الأنشوجة بالطحينة في طبق التقديم.طريقة تخليل الانشوجة..المكونات:250 جرام سمك بسارية صغير الحجم.2 كوب زيت.كوب ملح أو حسب الرغبه.¼ كوب شطة.2 فلفل أخضر مقطع الى حلقات.2 ليمون مقطع الى شرائح .طريقة التحضير:نقوم بغسل سمك البسارية جيداً.ويقطع رأسه رأسه ويترك في مصفاة لليوم التالي بعد تغطيته لنتأكد من تخلصه من الماء.وفي علبة محكمة الغلق، ضعي بداخلها كيس بلاستيك، ثم ضعي السمك وفوقها طبقة من الملح الكثيف والشطة، ثم طبقة من السمك وطبقة الملح والشطة حتى نهاية الكمية، ضعي حلقات الليمون والفلفل والزيت بمقدار غزير، ثم طبقة أخرى أخيرة من الكيس البلاستيك ويتم غلق العلبة جيداً، وتترك لمدة من خمسة أيام لإسبوع قبل استخدامها.