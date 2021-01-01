للفتيات و الرجال.. إتيكيت العيد للمخطوبين



اتيكيت العيد للمخطوبين اتيكيت العيد للمخطوبين

مع حلول عيد الفطر المبارك يحرص المخطوبين على تهنئة بعضهم البعض على حلول العيد ، فقدمت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، بعض النصائح عن اتيكيت العيد للمخطوبين، كان أهمها ....



-على الخاطب إرسال رسالة عن طريق المحمول لتهنئة خطيبته وأسرتها بالعيد قبل موعده بيومين.



-على الخاطب مرافقة خطيبته لأداء صلاة العيد مع أسرتها.

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-على الخاطب الذهاب إلي منزل خطيبته أول أيام العيد في الموعد المناسب لهم و تهنئتها هي و أسرتها.-من الأفضل احضار هدية خاصة بالخطيبة أما إذا أردت تقديم نقود فيجب أن تكون جديدة و نظيفة ومن فئة ورقة واحدة، وتقدم في ظرف ملون أو في داخل هدية لتصبح ذكرى جميلة بينهما.-على الخطيبة أن تقوم بالترحيب بخطيبها و تقديم واجب الضيافة له بنفسها لان ذلك يدل على الاهتمام و التقدير.-على الفتاة إرسال رسالة تهنئة إلي خطيبها بمناسبة العيد.-زيارة الفتاة لأسرة خطيبها ثاني أيام العيد في الموعد المناسب لهم و تقديم التهنئة .-الأهتمام بالظهور بأجمل شكل أمام خطيبها.