للفتيات و الرجال.. إتيكيت العيد للمخطوبين

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اتيكيت العيد للمخطوبين

مع حلول عيد الفطر المبارك يحرص المخطوبين على تهنئة بعضهم البعض على حلول العيد ، فقدمت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، بعض النصائح عن اتيكيت العيد للمخطوبين، كان أهمها ....

-على الخاطب إرسال رسالة عن طريق المحمول لتهنئة خطيبته وأسرتها بالعيد قبل موعده بيومين.

-على الخاطب مرافقة خطيبته لأداء صلاة العيد مع أسرتها.

-على الخاطب الذهاب إلي منزل خطيبته أول أيام العيد في الموعد المناسب لهم و تهنئتها هي و أسرتها.

-من الأفضل احضار هدية خاصة بالخطيبة أما إذا أردت تقديم نقود فيجب أن تكون جديدة و نظيفة ومن فئة ورقة واحدة، وتقدم في ظرف ملون أو في داخل هدية لتصبح ذكرى جميلة بينهما.

-على الخطيبة أن تقوم بالترحيب بخطيبها و تقديم واجب الضيافة له بنفسها لان ذلك يدل على الاهتمام و التقدير.

-على الفتاة إرسال رسالة تهنئة إلي خطيبها بمناسبة العيد.
-زيارة الفتاة لأسرة خطيبها ثاني أيام العيد في الموعد المناسب لهم و تقديم التهنئة .

-الأهتمام بالظهور بأجمل شكل أمام خطيبها.

المصدر: elbalad

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