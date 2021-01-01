احذروا.. تناول هذه الأدوية قبل تلقي لقاح فيروس كورونا



لقاح فيروس كورونا لقاح فيروس كورونا

منذ وصول لقاحات فيروس كورونا المختلفة ، كانت هناك تقارير عن استجابات مناعية فريدة أثارتها هذه اللقاحات، في حالات أخرى ، أطلق اللقاح نوعًا من التفاعل المتسلسل وأثر على الإجراءات أو العلاجات الأخرى.



على سبيل المثال ، يوصى بجدولة مواد الفيلر إما قبل أسبوعين من التطعيم أو بعده لأن عددًا قليلاً من الأشخاص عانوا من تورم في الوجه خلال المرحلة الثالثة من تجربة موديرنا.



اكتشاف آخر حديث هو أن لقاحي Pfizer و Moderna لـ فيروس كورونا يمكن أن يتسبب في تضخم الغدد الليمفاوية في الإبط ، خاصة في الجانب الذي تم فيه إعطاء الحقنة، لذلك يجب التوقف عن تناول بعض الأدوية قبل تلقي اللقاح ومنها..

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تناول المنشطات المزمنة يمكن ان يسبب بعض الأضرار عند تناولها قبل تلقي اللقاح، وعلى سبيل المثال ، لنفترض أنك تفكر في حقنة ستيرويد في ظهرك، ستحتاج إلى الانتظار حوالي أسبوعين بعد حصولك على لقاح فيروس كورونا قبل القيام بذلك.قد تميل إلى تناول الأسبرين أو الإيبوبروفين أو أي مسكن للآلام قبل موعد التطعيم هو أمر ضار بينما قد تتطلع إلى حماية نفسك من الأعراض المحتملة للاستجابة المناعية ، إلا أنك تضر أكثر مما تنفع.الحالات التي يجب عليك إخطار مقدم التطعيم بها قبل الحصول على لقاح COVID-19و توصي FDA جعل مزود على علم إذا كان لديك أي من الحالات التالية:لديك أي حساسية.لديك حمى.إذا كنت تعاني من اضطراب نزيفي أو كنت تعاني من تجلط الدم.تعاني من نقص المناعة أو تتناول دواءً يؤثر على جهاز المناعة لديك.حامل أو تخطط للحمل.ترضعين.تلقيت لقاحًا آخر لـ فيروس كورونا