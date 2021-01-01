اقترب الدولي المغربي سفيان رحيمي جناح فريق الرجاء البيضاوي المغربي، من الانتقال لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت صحيفة «المنتخب» المغربية إلى أن الأهلي قد اقترب كثيرًا من الوصول لاتفاق نهائي لضم سفيان رحيمي في الصيف القبل.
وأضافت الصحيفة، أن بدر بانون لعب دورًا كبيرًا في إقناع الأهلي لضم اللاعب لصفوفه في الفترة المقبلة خاصة بعد المستويات التي قدمها رفقة المنتخب الغربي للمحليين في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة إلى جانب مستوياته مع فريقه الرجاء.
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التعليقات على سفيان رحيمي علي أعتاب الأهلي .. تفاصيل
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