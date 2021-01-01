3 مخاطر لـ السمنة على صحتك.. تعرف عليها



مخاطر لـ السمنة على صحتك مخاطر لـ السمنة على صحتك

يؤدي الوزن الزائد ، وخاصة السمنة ، إلى التقليل من كل جانب من جوانب الصحة تقريبًا ، من وظائف الجهاز التنفسي والإنجاب إلى الذاكرة والمزاج، وتزيد السمنة من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المنهكة والمميتة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.







ويقوم بذلك من خلال مجموعة متنوعة من المسارات، بعضها مباشر مثل الضغط على العظام لحمل أرطال زائدة وبعضها يتضمن تغييرات معقدة في الهرمونات والتمثيل الغذائي.

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كما تقلل السمنة من جودة وطول العمر ، وأظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة مباشرة بين زيادة وزن الجسم ومرض الشريان التاجي (CAD)، أجرى محققو التعاون BMI-CAD تحليلًا تلويًا لـ 21 دراسة طويلة المدى تابعت أكثر من 300000 مشارك لمدة 16 عامًا في المتوسط.، وكان المشاركون في الدراسة الذين يعانون من زيادة الوزن معرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 32 في المائة ، مقارنة بالمشاركين الذين كانوا يتمتعون بوزن طبيعي ؛ أولئك الذين يعانون من السمنة لديهم مخاطر أعلى بنسبة 81٪، على الرغم من أن تعديل ضغط الدم ومستويات الكوليسترول أدى إلى انخفاض طفيف في تقديرات المخاطر ، إلا أنها ظلت مهمة للغاية بالنسبة للسمنة.وقدر المحققون أن تأثير الوزن الزائد على ضغط الدم والكوليسترول في الدم يمثل فقط حوالي نصف زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية المرتبطة بـ السمنة.وتشترك السكتة الدماغية الإقفارية (التي تسببها الجلطة) ومرض الشريان التاجي في العديد من نفس عمليات المرض وعوامل الخطر.