أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على المصلين القادمين للمسجد الاقصى المبارك قرب باب المجلس.
وقال شهود عيان إن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.
واعتقلت قوات الاحتلال، 110 فلسطينيين في اللد ويافا وحيفا على خلفية المواجهات الأخيرة مع الشرطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق