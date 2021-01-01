شاهد.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين



قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على المصلين القادمين للمسجد الاقصى المبارك قرب باب المجلس.



وقال شهود عيان إن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.



واعتقلت قوات الاحتلال، 110 فلسطينيين في اللد ويافا وحيفا على خلفية المواجهات الأخيرة مع الشرطة.

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وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح لمنع وصول المتضامنين مع أهالي الحي.وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن المدفعية الإسرائيلية والدبابات احتشدت شمال قطاع غزة بهدف تدمير الأنفاق والتمهيد لعملية برية.وذكرت الوكالة أن إسرائيل حشدت قواتها على طول الحدود واستدعت 9000 جندي من قوات الاحتياط بعد أيام من القتال مع حركة حماس الفلسطينية في غزة.https://twitter.com/i/status/1393147776284995587