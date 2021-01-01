قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمة الإسلامية واجهت هذه الأيام مواجهة من أعداء دينها على كتاب الله، وعلى مقدسات الله.
وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن العدوان على كتاب الله كان من أولئك الذين شغبوا على القرآن وحاولوا أن ينالوا منه ويحرفوا ويزيفوا فيه، قائلا "وأنى لهم ذلك فلن يستطيعوا".
وتابع: القرآن الكريم كما جاء إلينا من الحبيب المصطفى، سيظل محفوظا في الصدور وفي السطور، والله تعالى حارسه، حين قال في كتابه العزيز (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ).
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التعليقات على أحمد عمر هاشم: أعداء الدين يحاولون تحريف القرآن ولن يستطيعوا.. فيديو
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