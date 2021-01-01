أحمد عمر هاشم: أعداء الدين يحاولون تحريف القرآن ولن يستطيعوا.. فيديو

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صورة الخبر: الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمة الإسلامية واجهت هذه الأيام مواجهة من أعداء دينها على كتاب الله، وعلى مقدسات الله.

وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن العدوان على كتاب الله كان من أولئك الذين شغبوا على القرآن وحاولوا أن ينالوا منه ويحرفوا ويزيفوا فيه، قائلا "وأنى لهم ذلك فلن يستطيعوا".

وتابع: القرآن الكريم كما جاء إلينا من الحبيب المصطفى، سيظل محفوظا في الصدور وفي السطور، والله تعالى حارسه، حين قال في كتابه العزيز (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ).

وأكد أحمد عمر هاشم، أن الهجوم على كتاب الله لن يفلح ولن يستطيع أحد أن ينال منه.

من لم يذهب إلى مصر لم ير مجد الإسلام
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه بالأزهر حفظ الله دين الإسلام وكتاب الله الذي تكفل الله بحفظه.

وأضاف هاشم، في تصريح، أن الأزهر يرسل علمائه لمشارق الأرض ومغاربها، كما ترسل دول العالم أبنائها للدراسة في الأزهر الشريف.

وتابع : شاء الله تعالى أن يحفظ الأزهر ويقول أحد المؤرخين من لم يذهب إلى مصر لم ير مجد الإسلام لأن فيها الأزهر الشريف.
وأكد أنه لا يوجد في دنيا الناس إلا أزهريًا أو تتلمذ على يد أزهري أو درس كتابًا أزهريًا.

المصدر: elbalad

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