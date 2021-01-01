خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

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صورة الخبر: الإعلامي خالد الغندور
الإعلامي خالد الغندور

وجه الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة غامضة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.

وكتب خالد الغندور: "لما اشوف اعلامي او صحفي او بتوع اليوتيوب بيعلموا شيكابالا الاخلاق ههههه و هما لما حد يجيب سيرة امه او مراته بيضربوا و يشتموا و بيردوا علي اي تعليق فيه شتيمة بالشتيمة.

وتابع" امال لو عنصرية و تنمر و عرض و شرف و خلق الله كنت عملتم ايه أتأمرون بالبر و تنسون انفسكم".

صورة الخبر: الإعلامي خالد الغندور

المصدر: elbalad

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