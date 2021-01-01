وجه الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادى الزمالك سابقا، رسالة غامضة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”.
وكتب خالد الغندور: "لما اشوف اعلامي او صحفي او بتوع اليوتيوب بيعلموا شيكابالا الاخلاق ههههه و هما لما حد يجيب سيرة امه او مراته بيضربوا و يشتموا و بيردوا علي اي تعليق فيه شتيمة بالشتيمة.
وتابع" امال لو عنصرية و تنمر و عرض و شرف و خلق الله كنت عملتم ايه أتأمرون بالبر و تنسون انفسكم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق