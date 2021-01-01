لو عندك نقص فيتامين ب12.. 10 مصادر طبيعية لتعويضه.. تعرف عليها



مصادر فيتامين ب 12 مصادر فيتامين ب 12

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التعذية منشورا جديدا عبر حسابها الشخصي على الفيسبوك، والذى أوضحت من خلاله أهم مصادر فيتامين ب 12 .







مصادر فيتامين ب 12



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اللحم الأحمرتحتوي وجبة واحدة من اللحم البقري بحجم 3.5 أوقية (100 جرام) على حوالي 6.2 مكغ من فيتامين ب 12.المحارتحتوي وجبة المحار التي تبلغ 3.5 أوقية (100 جرام) على ما يصل إلى 99 مكغ من فيتامين ب 12 ، أي ما يعادل 1600٪ من RDI.السردينيحتوي (150 جرام) من السردين على ما يصل إلى 200٪ من RDI لفيتامين B12.رغم فوائده الكثيرة.. تعرف على أضرار فيتامين سي في الجسمدون أدوية.. 3 أطعمة فعالة لعلاج نقص فيتامين دالحبوب المدعمةتوفر 3/4 كوب (29 جرام) من رقائق Malt-O-Meal High Fran Bubble 137٪ من RDI.التوناتوفر 3.5 أوقية (100 جرام) من التونا 9.4 ميكروغرام من فيتامين ب 12. هذا هو 157 ٪ من RDI.السلمونيقدم نصف سمك فيليه (178 جرام) من سمك السلمون أكثر من 80 ٪ من RDI لفيتامين B12.حليب الصويايحتوي كوب واحد (240 مل) من حليب الصويا على 2.6 ميكروغرام من فيتامين ب 12 ، أو 45 ٪ من RDI.اللبن و الجبن السويسرييوفر كوب واحد من اللبن كامل الدسم أو كامل الدسم ما يصل إلى 23٪ من RDI ، بينما تحتوي شريحة واحدة (28 جرام) من الجبن السويسري على 16٪.البيضتحتوي بيضتان كبيرتان على 1.3 ميكروغرام من فيتامين ب 12.