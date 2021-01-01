المقاومة الفلسطينية تستهدف بلدات إسرائيلية بالصواريخ وسط استمرار القصف على غزة

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أعلنت المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، قصف مستوطنة “كريات ملاخي” الإسرائيلية برشقة صاروخية جديدة، ردًا على قصف طيران الاحتلال لمبان في قطاع غزة.







وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير الدفاع، بيني جانتس، يجري جلسة مشاورات لتقييم الأوضاع مع القيادات الأمنية.

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وواصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة على البلدات الإسرائيلية، بينما أغارت قوات الاحتلال على عدة مبان سكنية في غزة قالت إنها تابعة لقياديين بحركة حماس.وأفادت جميعة الهلال الأحمر الفلسطينية بأنها رصدت 101 إصابة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ فجر اليوم.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتدت على المصلين القادمين للمسجد الاقصى المبارك قرب باب المجلس.وقال شهود عيان إن أحد جنود الاحتلال حاول الاعتداء على المصلين الداخلين للمسجد الأقصى فرد عليه الشبان واندلعت مواجهات في المكان.