التعليم العالي: جارى العمل على إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة



الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه د. أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفني، حول الجامعات التكنولوجية الجديدة في مصر.







وأشار التقرير إلى إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية حتى الآن، والتى بدأت الدراسة بها في العام الدراسى 2019/2020، وبلغت تكلفة المنشآت والتجهيزات بها حوالي مليار جنيه، وهي:

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