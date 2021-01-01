بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة



موسيماني موسيماني

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق صورة دعم موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لشيكابالا لاعب الزمالك الذي تعرض للتنمر خلال لقاء القمة 122.







وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة موسيماني وهو يصافح شيكابالا وكتب معلقاََ: موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية والتنمر.

محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك كشف في بيان رسمي تحركه قضائيًا ضد بعض الجماهير التي تعدت عليه لفظيا على هامش مباراة القمة رقم ١٢٢ أمام الأهلي. وكتب شيكابالا: جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل.نادي الزمالك خاض هذا الموسم 21 لقاء، إستطاع من خلالها تحقيق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في 6 مُباريات، وهُزم في مُبارتين.الفارس الأبيض يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نُقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نُقطة.



