بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

آخر الأخباراخبار الرياضة › بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

نشر خالد الغندور نجم الزمالك السابق صورة دعم موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لشيكابالا لاعب الزمالك الذي تعرض للتنمر خلال لقاء القمة 122.



وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك صورة موسيماني وهو يصافح شيكابالا وكتب معلقاََ: موسيماني يدعم شيكابالا ضد العنصرية والتنمر.



محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك كشف في بيان رسمي تحركه قضائيًا ضد بعض الجماهير التي تعدت عليه لفظيا على هامش مباراة القمة رقم ١٢٢ أمام الأهلي. وكتب شيكابالا: جماهير الزمالك دائمًا ما كانت الملهم والسند، وبناء على دعوة ورغبة الجماهير العظيمة، سأتحرك قضائيا ضد كل المتجاوزين،.. سئمنا وطفح الكيل.

نادي الزمالك خاض هذا الموسم 21 لقاء، إستطاع من خلالها تحقيق الفوز في 13 لقاء، وتعادل في 6 مُباريات، وهُزم في مُبارتين.

الفارس الأبيض يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نُقطة، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 28 نُقطة.

صورة الخبر: موسيماني

المصدر: فيسبوك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23794

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager