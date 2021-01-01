كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي في الدوري

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة الأبيض لمواجهة إنبي في بطولة الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع : حازم إمام، حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد السلام، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف روقا، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد، مروان حمدي، أسامة فيصل.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

المصدر: elbalad

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