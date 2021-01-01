ضربة كبرى.. كتائب القسام تقصف قاعدة جوية إسرائيلية



قصف قاعدة جوية إسرائيلية قصف قاعدة جوية إسرائيلية

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.







وقالت القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة تجاه أسدود وعسقلان رداً على استمرار استهداف المدنيين في فلسطين.

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وقصفت مدينة بئر السبع المحتلة بصواريخ "سجيل". وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القسام قصفت باتجاه قاعدة حتسريم الجوية التي ينطلق منها الطيران الحربي لقصف المدنيين في قطاع غزة.وأشارت القسام إلى اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مستوطنة إسرائيلية بعد إصابتها بجراح خطيرة في القصف القسامي الأخير لأسدود.وحذرت سرايا القدس، اليوم الخميس، إسرائيل من تبعات شن عملية برية، مؤكده أنها ستكون "اقصر الطرق إلى النصر".وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى مساء اليوم الخميس، اتصالا من "الأشقاء في مصر".وأضافت حماس أن الاتصال تعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.ونقلت قناة "الشرق" عن حركة حماس قولها إن "أي توغل بري في أي منطقة من غزة سيكون فرصة لزيادة أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين".