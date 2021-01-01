مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر



ارخص سيارات مستعمله ارخص سيارات مستعمله

يفضل الكثير من محبي السيارات و راغبي الشراء قضاء العيد بسيارة جديدة و في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وظاهرة الاوفر برايس، يتجه الكثير من محبي السيارات وراغبي الشراء الي شراء سيارات مستعملة وفي هذا السياق نعرض عليكم مقارنه بين و أرخص سيارتين مستعملتين في مصر فئة 70.000 جنيه و هما هيونداي فيرنا hyundai verna من موديل 2004 و حتي 2007 و رينو لوجان renault logan من موديل 2009 و حتي 2012 .



1- رينو لوجان ٢٠١٢



السيارة رينو لوجان renault logan متاحة بمحرك 4 سلندر متاحة بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك بمحرك 1600 سى سى بقوة 90 حصان وبخزان وقود يتسع حتي 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.

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السيارة رينو لوجان renault logan مدعومة بنظام ايموبيليزر مانع السرقة وشبكة أمامية من الكروم مع حامل سقف طولى وتجهيز لتركيب راديو وتركيب سماعات راديو سى دى مع سماعتين 15 واط فى الأمام وبها فوانيس شبورة امامية و السياراتين هيونداي فيرنا hyundai verna و رينو لوجان renault logan تبدأ اسعارهم في سوق المستعمل من 75.000 جنيه للإصدارات المانيوال2-هيونداي فيرنااما السيارة هيونداي فيرنا hyundai verna بها مرايا كهربائية خارجية وقفل مركزي للأبواب وريموت كنترول وتكييف هواء مانيوال وسخانات بالزجاج الخلفي وفتح التنك من الداخل وفتح الشنطة من الداخل ورادو FM\AM ومشغل اسطوانات CD مع 4 سماعات ومصابيح ضباب أمامية ومقابض خارجية بلون السيارة وداخلية بطلاء كرومي.تعتمد هيونداي فيرنا hyundai verna علي محرك 1600 سي سي من 16 صباب رباعي الاسطوانات بقوة 106 حصان وعزم دوران 144 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات وتأتي السيارة بتجهيزات عديدة تشمل عجلة قيادة باور وجنوط 13 بوصة أو 14 بوصة وزجاج كهربائي كامل ومسند يد امامي وحامل للأكواب ومساند رأس أمامية وخلفية متحركة و يبدأ سعرها من 75.000 جنيه .