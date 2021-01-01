أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، والتى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.
وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.
وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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التعليقات على ٢٥ مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد
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