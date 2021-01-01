٢٥ مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد

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أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، والتى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.



وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم والمنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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ومن هذه الدورات التدريبية يدشن المركز دورة تدريبية حول كيفية مكافحة الفساد وذلك بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم من الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يوم 25 مايو الجاري .وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيين الدكتور ممدوح مهدي، نائبًا لرئيس جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.والدكتور ممدوح مهدي هو عميد كلية الطب وأستاذ الباطنة والكلي بالكلية، والمستشار الطبي للأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الطبية العليا، وهو أول عميد لكلية الطب وقد تولي منصب عميد كلية التمريض فى الفترة من عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٤.