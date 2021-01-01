تجارة حلوان تتابع تشعيب الفرقة الثانية أون لاين

تتابع كليات جامعة حلوان فاعليات الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا .
وقد صرح مسؤلى شئون الطلاب بكلية التجارة بجامعة حلوان عن بدء التشعيب الإلكترونى لطلاب الكلية بالفرقة الثانية - عربى - لغات - انتظام - انتساب .
واشار مسؤلى شئون الطلاب الى انه يتم فتح باب التسجيل للطلاب ابتداء من السابعة صباح غد الأحد 09 مايو 2021 على الموقع التالى .
http://app2.helwan.edu.eg/Commerce
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https://www.facebook.com/groups/2786291124813438
http://t.me/Helwanuniv
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https://youtu.be/OflAw0gzB9E
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