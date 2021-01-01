اِعرف مواعيد امتحانات الفصل الثاني بـ جامعة عين شمس

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قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس إنه تم الإعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠ /٢٠٢١ لجميع البرامج باللغة العربية والبرامج الجديدة

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وأضاف الدكتور احمد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه سوف يتم تكثيف التواجد من الأطقم الطبية تحت دعم من مستشفيات الجامعة لمواجهة أي حالة تستدعي التدخل خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني .





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وشدد عميد كلية زراعة على توفير توفير المستلزمات الطبية لضمان سلامة الطلاب والمراقبين وأعضاء هيئة التدريس واستمرار اعمال الامتحانات دون أى معوقات مشيدا بجهود مستشفيات جامعة عين شمس و الإدارة العامة للشؤون الطبية في هذا الصدد.وأكد الدكتور احمد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بالكلية تزامنا مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا واستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وأوضح انه لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وتابع أنه تم تقليل وقت المحاضرات إلى النصف، وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات وذلك خلال شهر رمضان.ونوه أنه يتم تطبيق عقوبات على مخالفات تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.وفي ذات السياق قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إعمالاً لقرارات المجلس الأعلي للجامعات سوف تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020_2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو وذلك بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو .وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية.وأشار إلى أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات، مشيرًا إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.وشدد علي إلزام الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .كما قالت الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس انه تم الاعلان عن بدء الامتحانات النهائية لطلاب المرحلة الجامعية الأولي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ يوم السبت الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢١.وأشارت الي انه تم دمج امتحانات منتصف الفصل الدراسي (الميدتيرم) مع الامتحانات النهائية، وتبدأ امتحانات العملي يوم السبت الموافق ٥ يونيو ٢٠٢١، وتبدأ مناقشة مشاريع التخرج يوم السبت الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١.ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس إنه سوف يتم انعقاد امتحانات الترم الثاني بجامعة عين شمس بداية شهر يونيو حتى أول أسبوع في يوليو.وأضاف الدكتور محمد خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه منذ بدء الفصل الدراسي الثاني لن يسمح للطلاب دخول الكلية دون ارتداء الكمامة مع الالتزام بارتدائها طول فترة التواجد داخل الكلية، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب حفاظا على صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وأشار عميد كلية علوم إلى أنه تم تطبيق نظام التعليم الهجين خلال الفصل الدراسي الثاني الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس .وتابع أنه تم وضع جداول جديدة بمناسبة شهر رمضان وتقليل عدد ساعات المحاضرات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.وأوضح الدكتور محمد أنه سيتم تطبيق عقوبات على مخالفات تنفيذ الإجراءات الاحترازية تبدأ بالتنبيه والإنذار بجانب الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.وأكد أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن تقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.و في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ د محمود المتيني على تطبيق أفضل معايير السلامة و أقصى درجات الجودة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا العالمية ، قامت الجامعة تحت إشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير وحدة مكافحة العدوى ، بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الأساتذة والطلاب؛ لقياس مدى رضائهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.وأوضح أ.د. أيمن صالح أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، كما تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية، كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.