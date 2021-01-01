المقاومة الفلسطينية تهاجم إسرائيل بطائرات مسيرة مفخخة

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المقاومة الفلسطينية تهاجم إسرائيل

قالت مصادر عبرية، إن طائرة مسيرة صغيرة مفخخة، تمكنت من اختراق «الأجواء الإسرائيلية»، عصر الخميس، والوصول إلى إحدى المستوطنات في «غلاف غزة».

وأضافت أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعول الطائرة المفخخة التي عثر عليها في إحدى مستوطنات «شاعر هنيغف»، دون أن يتسبب ذلك بإصابات، وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت مصادر عبرية إن الجيش طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم خشية من هجمات مماثلة.

بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تمكن من إسقاط مسيرتين مفخختين، تم إرسالهما من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، مشيرًا إلى أن المسيرتين كانتا ستستهدفان محطة للغاز وتجمعًا للجنود.

المصدر: وكالة «معا» الفلسطينية

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