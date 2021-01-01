قالت مصادر عبرية، إن طائرة مسيرة صغيرة مفخخة، تمكنت من اختراق «الأجواء الإسرائيلية»، عصر الخميس، والوصول إلى إحدى المستوطنات في «غلاف غزة».
وأضافت أن خبراء متفجرات تمكنوا من إبطال مفعول الطائرة المفخخة التي عثر عليها في إحدى مستوطنات «شاعر هنيغف»، دون أن يتسبب ذلك بإصابات، وفق ما نقلت وكالة «معا» الفلسطينية.
وقالت مصادر عبرية إن الجيش طلب من سكان المستوطنة البقاء في منازلهم خشية من هجمات مماثلة.
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التعليقات على المقاومة الفلسطينية تهاجم إسرائيل بطائرات مسيرة مفخخة
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