موضة فساتين صيف 2021 للحوامل.. الفلورى والماكسى أسهل الخيارات



فساتين صيف 2021 فساتين صيف 2021

بالطبع ليس هناك وقتًا مثاليًا من العام للحمل، ولكن أي أم قضت الجزء الأكبر من الأشهر التسعة من الحمل خلال الصيف، ستخبرك أنه ليس أسهل المواسم، فاختيار خزانة الملابس المناسبة للأمومة وبعد الولادة لفصل الصيف يمكن أن يكون صعبًا قليلًا.



الميزة الرئيسية للحمل في الصيف هي حقيقة أنه يمكنك ارتداء فساتين صيفية خفيفة الوزن، ولا داعي للقلق بشأن ارتداء البنطلونات من أي نوع، حيث تسمح الفساتين الصيفية بأقصى قدر من التهوية، وعادةً ما تكون مصنوعة من أقمشة فائقة النعومة، كما أنها ترضيك بشكل عام وتناسب شكل بطنك خلال هذه الفترة.



وسواء كنتِ تبحثين عن فستان صيفي غير رسمي للحوامل لارتدائه في المقابلات العائلية، أو فستان مناسب لحفلات الزفاف وربما حتى لاستقبال المولود، إليكِ أفضل فساتين الصيف للأمومة لعام 2021 وفقًا لموقع "scary mommy":

- فساتين بأكمام منفوخة:إذا كنتِ تبحثين عن فستان صيفي للحوامل يمنحك تغطية كافية، ويمكنك ارتداؤه أيضًا في الربيع، فإن الفساتين ذات الأكمام المنفوخة خيارًا رائعًا، حيث يتميز بفتحة رقبة على شكل V من الأمام، وأكمام قصيرة منتفخة تصل إلى مرفقيك، وطوله يصل إلى منتصف الساق "ميدي"، ومصنوع من البوليستر حتى يسمح بمرور الهواء.- الفساتين الفلورى:إذا كنتِ تبحثين عن شيء ناعم وأنثوي وجذاب، يمكنك ارتداء الفساتين الفلوري وتصبحين أنيقة خلاله، وسيكون من الاختيارات المميزة، فهذا الفستان المزين بطبعات الأزهار سيكون مميزا ويعطيكِ جاذبية خاصة.- الفساتين الضيقة بدون أكمام:إذا كنتِ ترغبين فى شراء شيء رائع للغاية، ومتعدد الاستخدامات أيضًا، بحيث يمكنك ارتدائه في كل شيء بدءًا من الحفلات وحتى فى المناسبات العائلية، فسيكون الفستان الضيق بدون أكمام خيارًا رائعًا، ويكون مصنوع من مزيج ناعم ومطاطي للغاية من الفيسكوز والبوليستر، وله حواف مطاطية جانبية لإتاحة مساحة لبطنك الكبير.- الفساتين الماكسى الواسعة:عندما يتعلق الأمر بملابس الحمل الصيفية يأتي الفستان الماكسى الواسع فى مقدمة قائمة الفساتين، معه ستشعرين براحة فى حركتك كما يمكنك ارتدائه فى أيام العمل العادية.- فساتين كاجوال قصير:لا يوجد شيء خيالي أو معقد في هذا الفستان خاصة في الطقس الصيفي الحار، ويمكن أن تجديه بألوان جذابة ومختلفة ويكون طوله فوق الركبة مباشرة، لذا فهو يوفر القدر المناسب من التغطية، وسيكون مناسب جدًا خلال سفرك فى الصيف.







