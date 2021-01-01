زيت الزيتون كلمة السر.. طريقة فعالة لـ تكثيف الشعر من الأمام



تكثيف الشعر من الأمام تكثيف الشعر من الأمام

هناك العديد من طرق تكثيف الشعر من الأمام، ولكن يعتبر زيت الزيتون من أفضل الوصفات الطبيعية التي يمكنها ان تساهم بشكل كبير في تكثيف الشعر، والحصول على شعر صحي ولامع خالى من جميع مشاكل الشعر.







ويساعد زيت الزيتون في تكثيف الشعر من الأمام؛ حيث يقوي وينعم خصل الشعر، وذلك لاحتوائه على فيتامين E، وبسبب خصائصه المضادة للأكسدة كذلك.

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ويمكن عن طريق تسخين زيت الزيتون قليلا على النار، وتدليك فروة الرأس بالزيت ان تضمن لك تكثيف الشعر من الأمام ، ولكن عليك توزيع زيت الزيتون على جميع خصل شعرك، وتركه على الشعر لمدّة تزيد عن نصف ساعة، ومن ثم غسل الشعر بالماء والشامبو.ومن أجل نتائجٍ أفضل في تكثيف الشعر من الامام، يمكن ترك زيت الزيتون على شعرك طوال الليل، وغسله في الصباح بالماء والشامبو، ثم يتم تكرار هذه الوصفة مرّة أو مرّتين في الأسبوع.وهناك طريقة أخرى تكثيف الشعر من الأمام بإستخدام زيت الزيتون؛ حيث يمكنك أيضاً خلط كمية متساوية من زيت الزيتون والعسل، ووضع الخليط على شعرك، وتركه لمدّة ثلاثين دقيقة على الأقل، ثم غسل الشعر، على ان تكرر هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.