سهلة وجديدة.. طريقة عمل حواوشي الجمبري



حواوشي الجمبري حواوشي الجمبري

حواوشي الجمبري، من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و تتميز هذه الوصفة بمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



طريقة عمل حواوشي جمبري:





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مقادير حواوشي جمبري:جمبري مقشربصل مفرومفصوص ثومفلفل حارجزر مفرومزيت زيتونملح وفلفلكزبرةكمونكركمبابريكاليمونبقدونس مفرومبهاراتسمكشرائح ليمون للتزيينخبز بلدىطريقة تحضير حواوشي جمبري:- في الكبة يخلط الجمبري والبصل والثوم والفلفل الحارو الجزر والملح وفلفل والكزبرة والكمون والكركم والبابريكا والليمون والبقدونس والبهارات.- ثم يحشى الخبز بهذا الخليط.- ويدهن بزيت الزيتون.-ويشوى على الجريل.- ثم يغطى بفويل ويدخل الفرن حتى تمام الطهي.- ويقدم ساخنا.