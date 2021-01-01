8 أشياء يجب عليك تنظيفها جيدا في "ترويقة العيد"



ترويقة العيد ترويقة العيد

"ترويقة العيد" من بين أهم المهام التي تستيقظ السيدات من أجلها في الصباح الباكر وتسهر لها حتى اليوم التالي من أجل تنظيف المنزل استعدادا لهذه المناسبة المهمة.



وأثناء التنظيف قبل عيد الفطر المبارك، هناك بعض الأشياء التي يجب التركيز عليها وتطهيرها، نوردها لكم كما ذكر موقع "besthealthmag".



1- مراوح السقف:

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يجب تنظيف مراوح السقف بانتظام، لأن مكانها يعد مثاليا لتجمع الغبار، لذا من الأفضل تنظيفها جيدا.2- بطاقات الائتمان:غالبًا ما ينسى الأشخاص تنظيف الأشياء الموجودة داخل محافظهم مثل بطاقات الائتمان وبطاقات المكتبة وبطاقات الخصم، على الرغم من تراكم الجراثيم عليها، ولتنظيفها امسحها بمنشفة مبللة.3- تنظيف الأرضية تحت الأثاث:تختبئ الكثير من الأوساخ والحطام تحت أشياء مثل الطاولات والكراسي والأرائك وما إلى ذلك، لذا يجب تنظيف الأرضيات، كما يمكنك استخدام ميزة العصا أو الخرطوم في المكنسة الكهربائية للتنظيف تحت الكراسي والأرائك إذا لم تستطيع تحريكها أو نقلها من مكانها.4- المكنسة الكهربائية:المكانس الكهربائية طريقة فعالة لتنظيف منزلك، لكنها تحتاج أيضًا إلى التنظيف، ويمكنك تنظيفها من خلال فصل المكنسة الكهربائية عند تنظيف الكيس وإفراغه.5- ستائر الحمام:تتسخ ستارة الحمام ويمكن أن تكون في الغالب أرضًا خصبة للعفن الفطري، ولتنظيف ستارة الدش المتسخة، قومي بوضعها في الغسالة وأضيفي نصف كوب من صودا الخبز إلى المنظف أثناء دورة الغسيل ونصف كوب من الخل أثناء دورة الشطف واتركيها تجف في الهواء.6- وسائد غرفة النوم وأكياس المخدات:إذا كنت لا تغسل أكياس الوسائد باستمرار، فقد تنام مع 1.5 مليون عثة غبار، وعلى الرغم من أن الخبراء يوصون بغسل الوسائد عدة مرات على مدار العام، إلا أن ذلك يعتمد على عدد مرات غسل غطاء الوسادة، والذي يجب أن يكون أكثر تكرارًا.7- حاملات فرشاة الأسنان:أنت تعلم بالفعل أنه يجب عليك تنظيف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقتين مرتين يوميًا، ولكن هناك عنصر آخر قد تنسى تنظيفه، ويتذكر الناس عادة تنظيف فرشاة أسنانهم، ولكن يهملون تنظيف الحامل، لذا اشطف الحامل بالماء الساخن واستخدم قطعة قماش نظيفة لمسح الجزء الخارجي، وبعد ذلك املأ حامل فرشاة الأسنان بغسول الفم المضاد للبكتيريا، واتركه لمدة دقيقتين ثم اشطف الحامل تحت الماء واتركه يجف في الهواء.8- سماعات الأذن:يجب عليك تنظيف سماعات الأذن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بقطعة قماش ناعمة وصابون وماء، ومع ذلك، يجب عليك مسح سماعات الرأس بشكل متكرر بعد كل تمرين.اقرأ أيضا: 5 مظاهر مختلفة في عيد الفطر للعام الثاني بسبب كورونا