عيد الفطر.. 7 نصائح تجنبك زيادة الوزن أثناء الاحتفال به



زيادة الوزن زيادة الوزن

يرتبط الاحتفال بعيد الفطر المبارك ببعض العادات الخاطئة التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة، ولعل أبرزها تناول الكحك والبسكويت والبيتي فور بكميات كبيرة.وللاحتفال بعيد الفطر بشكل صحي وآمن، دون زيادة الوزن، عليك اتباع مجموعة من النصائح، يستعرضها "الكونسلتو" في السطور التالية، وفقًا لموقع "WebMD"



1- تناول وجبة إفطار خفيفةبما أن الجسم اعتاد طوال شهر رمضان على عدم تناول أي طعام في الصباح الباكر، فيجب أن تكون وجبة الإفطار التي سيتم تناولها أول أيام عيد الفطر خالية من الكحك، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون، التي تزيد الوزن وتهدد الجهاز الهضمي بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ والغازات.



2- تجنب الأسماك المملحةيفضل الابتعاد عن الرنجة والفسيخ خلال أيام العيد، لاحتوائهما على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في زيادة الوزن، نتيجة لاحتباس السوائل بالجسم، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

قد يعجبك أيضا...

3- الابتعاد عن حلويات العيديتعين على متبعي الدايت أن يبتعدوا عن حلويات العيد، لأن سعراتها مرتفعة وتحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكريات والكربوهيدرات البسيطة.وإذا كان أحدهم يرغب في تناولها، يفضل ألا تزيد الكمية المستهلكة منها عن 3 قطع على مدار اليوم.4- شرب الماء قبل الطعاماحرص على شرب كوب من الماء قبل تناول الطعام، لأنه يساهم في الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية السعرات المستهلكة عند كل وجبة، فضلًا عن قدرته على رفع معدل الأيض المسئول عن حرق الدهون بالجسم.5- تناول الألياف يجب أن تكون السلطة طبقًا أساسيًا في كل وجبة، للاستفادة من محتواها العالي من الألياف، التي تساعد على كبح الشهية، فضلًا عن دورها الفعال في تحسين حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية المزعجة.6- ممارسة الرياضةتناول الطعام ثم الخلود للراحة أو الذهاب للنوم، من الممارسات الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن في العيد، لذلك، لا بد من ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل، مع مراعاة الجمع بين الكارديو وتمارين رفع الأثقال، لحرق الدهون وبناء العضلات في آنٍ واحد.7- عدم تناول الطعام أمام التليفزيون ونيراعى عدم تناول الوجبات أثناء مشاهدة التليفزيون، لأن هذه العادة الخاطئة تؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الطعام دون الشعور بذلك، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن.