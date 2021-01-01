تعاني من الإسهال؟.. 6 مشروبات تساعدك على التخلص منه



الإسهال الإسهال

يعتبر الإسهال أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي إزعاجًا، نظرًا لما قد يصاحبه من أعراض مرضية تشمل الانتفاخ، وتشنجات البطن، ولا سيما الشعور الملح بضرورة دخول المرحاض.وهناك بعض المشروبات التي تساعد على تخفيف حدة الإسهال، وتشريع عملية الشفاء منه، والتي يستعرضها "الكونسلتو" في السطور التالية، وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".



1- المياهتؤدي الإصابة بالإسهال إلى فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل الموجودة داخله، وهو ما قد يعرض الشخص لأضرار صحية أخرى، لذا، يجب مراعاة ترطيب الجسم للشفاء من الإسهال، وذلك عن طريق تناول بعض السوائل، والتي يأتي الاء على رأسها.



2- شاي البابونجيمتاز البابونج بفعالية كبيرة في المساعدة على تهدئة المعدة، وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة، لذا، فإنه أحد أكثر المشروبات العشبية التي ينصح بتاولها حال المعاناة من الإصابة بالإسهال.اقرأ أيضًا: 5 طرق طبيعية لعلاج الإسهال.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟3- شاي الزنجبيليساعد تناول شاي الزنجبيل الدافي والمضاف إليه عسل النحل على تخفيف حدة تشنجات المعدة من خلال نحفيز عملية إفراز الإنزيمات المساعدة على الهضم، كما يعمل على إبطاء حركة الأمعاء، وبالتالي تسريع الشفاء من الإسهال.

قد يعجبك أيضا...

4- شاي القرفةتعتبر القرفة من المواد الغذائية التي تتميز بخصائص طبية مضادة للالتهابات، والتي من شأنها المساعدة على تهدئة المعدة، وضبط حركة الأمعاء، ما يساعد على تخفيف حدة الإسهال.وبكن، ينصح للأشخاص الذين يعانون من حساسية القرفة بالابتعاد عنن تناولها.5- شاي الكمونيمكن أن يساعد تناول شاي الكمون على علاج حالات الإسهال، وتخفيف حدة الأعراض المصاحبة له، وأبرزها تشنجات البطن.6- مشروبات الصودا الخالية من الكافيينتعتبر مشروبات الصودا الخالية من الكافيين من المشروبات المساعدة على علاج الإسهال، ويجب مراعاة التأمد من خلوها من الكافيين الذي يعتبر من مدرات البول، وبالتالي زياد فقد الجسم للسوائل.