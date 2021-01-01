تعاني من الإسهال؟.. 6 مشروبات تساعدك على التخلص منه

يعتبر الإسهال أحد أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي إزعاجًا، نظرًا لما قد يصاحبه من أعراض مرضية تشمل الانتفاخ، وتشنجات البطن، ولا سيما الشعور الملح بضرورة دخول المرحاض.وهناك بعض المشروبات التي تساعد على تخفيف حدة الإسهال، وتشريع عملية الشفاء منه، والتي يستعرضها "الكونسلتو" في السطور التالية، وفقًا لما ذكره موقع "Webmd".
1- المياهتؤدي الإصابة بالإسهال إلى فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل الموجودة داخله، وهو ما قد يعرض الشخص لأضرار صحية أخرى، لذا، يجب مراعاة ترطيب الجسم للشفاء من الإسهال، وذلك عن طريق تناول بعض السوائل، والتي يأتي الاء على رأسها.
2- شاي البابونجيمتاز البابونج بفعالية كبيرة في المساعدة على تهدئة المعدة، وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي المزعجة، لذا، فإنه أحد أكثر المشروبات العشبية التي ينصح بتاولها حال المعاناة من الإصابة بالإسهال.اقرأ أيضًا: 5 طرق طبيعية لعلاج الإسهال.. متى يستدعي زيارة الطبيب؟3- شاي الزنجبيليساعد تناول شاي الزنجبيل الدافي والمضاف إليه عسل النحل على تخفيف حدة تشنجات المعدة من خلال نحفيز عملية إفراز الإنزيمات المساعدة على الهضم، كما يعمل على إبطاء حركة الأمعاء، وبالتالي تسريع الشفاء من الإسهال.
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