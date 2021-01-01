5 علاجات منزلية للتخلص من ألم أسفل البطن



ألم أسفل البطن ألم أسفل البطن

يعد ألم أسفل البطن أمرًا مثيرًا للقلق لدى الكثيرين، حيث تتعدد أسباب الإصابة به، فمنها ما يمكن علاجه منزليًا بطرق طبيعية، ومنها ما يستلزم الذهاب إلى الطبيب على الفور.



وتشمل أسباب الإصابة بألم أسفل البطن اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإصابة بعدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية أو الإمساك المزمن أو الإصابة بمتلازمة القولون العصبي أو التهاب الزائدة الدودية أو غيرها، كما تلعب بعض المشكلات الصحية الخطيرة دورًا أيضًا في الشعور بهذا الألم مثل الإجهاض أو سرطان الحوض أو حصى الكلى أو أمراض الرحم أو التهاب المسالك البولية.



ويمكن تخفيف ألم أسفل البطن ببعض العلاجات المنزلية البسيطة حتى يتمكن الشخص من الذهاب للطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتلقي العلاج، وفقًا لما نشره موقع "Medical News Today".

1-الزنجبيل

يعد الزنجبيل من الوصفات الطبيعية الشائعة لتخفيف ألم البطن واضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يحتوي على مركبات كيميائية تسمى جينجرول وشوجول، اللذان يساعدان على تعجيل تهدئة الألم والتقلصات والتخلص من الغثيان والقيء والإسهال.

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ويمكن إضافة الزنجبيل الطازج المبشور إلى الوجبات المختلفة للاستفادة من فوائده الصحية وإضافة نكهة مميزة للطعام، كما يمكن شرب كوب من الزنجبيل المغلي أيضًا أو إضافته إلى الشاي الساخن.2-النعناعيمنح النعناع رائحة جيدة بالفم، ويساعد على تخفيف الألم والوقاية من القيء والإسهال والغازات والتخلص من الإمساك وتقليل ألم العضلات وارتخائها وتهدئة الحرقان الناتج عن حموضة المعدة، ومن ثم يجب تناول أوراق النعناع الطازجة بعدة طرق منها ما يلي:-غلي أوراق النعناع، وتركها الماء المغلي يبرد، ثم تناوله.-إضافة أوراق النعناع إلى كوب الشاي الساخن.-خلط أوراق النعناع مع عصير الليمون، وشرب الخليط الغني بالعناصر الغذائية المهمة.اقرأ أيضًا: ألم أسفل البطن للرجال.. هل يشير لمشكلة خطيرة؟3-الاستحمام بالماء الدافئتعمل الحرارة على تهدئة واسترخاء العضلات وتسهيل عملية الهضم، لذا يمكن الاستحمام بالماء الساخن لتخفيف الشعور بألم أسفل وأعلى البطن، كما يمكن وضع إربة مياه ساخنة على البطن لمدة 20 دقيقة حتى تبرد.4-القرفةتحتوي القرفة على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وتخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ والتشنج وتهدئة ألم البطن، لكن لا يجب على الحامل تناولها.ويمكن إضافة ملعقة كبيرة من القرفة إلى الطعام أو غلي القرفة في الماء وتناولها كمشروب ساخن أو إضافتها إلى كوب الشاي الساخن.5-الكمونيتميز الكمون باحتوائه على مركبات طبيعية تعمل على تهدئة الالتهابات والألم ومحاربة البكتيريا وحموضة المعدة وتقليل الغازات، لذا يمكن إضافة 1-2 ملعقة صغيرة من الكمون إلى الطعام، أو غلي عدة ملاعق منه مع الماء وتناول هذا الخليط، أو مضغ بذور الكمون لتهدئة الألم.