قال المهندس ناجي إبراهيم مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء بـجهاز تعمير سيناء ، إن جهاز تعمير سيناء يعمل علي ارض الواقع منذ عام 1982 منذ رجوع سيناء إلي مصر مؤكدا أن جهاز التعمير يعمل في تعمير وتطوير جميع المجالات .
وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية " : أننا قمنا بعمل مشروعات تنمية متكاملة في سيناء ومنها مشروع "ارض الخير " لافتا الى أننا نعمل الان علي تجهيز سيناء لاستقبال جميع المواطنين من مختلف المحافظات.
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التعليقات على "تعمير شمال سيناء " : مشروع "أرض الخير" لكل المصريين.. فيديو
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