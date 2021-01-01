"تعمير شمال سيناء " : مشروع "أرض الخير" لكل المصريين.. فيديو



تعمير شمال سيناء تعمير شمال سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء بـجهاز تعمير سيناء ، إن جهاز تعمير سيناء يعمل علي ارض الواقع منذ عام 1982 منذ رجوع سيناء إلي مصر مؤكدا أن جهاز التعمير يعمل في تعمير وتطوير جميع المجالات .







وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناة " الأولى المصرية " : أننا قمنا بعمل مشروعات تنمية متكاملة في سيناء ومنها مشروع "ارض الخير " لافتا الى أننا نعمل الان علي تجهيز سيناء لاستقبال جميع المواطنين من مختلف المحافظات.

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وأوضح ناجي إبراهيم ، أن شمال سيناء ستكون في القريب العاجل مصدر خير لجميع أبناء مصر وهذا بعد افتتاح الرئيس الـ6 أنفاق الجديدة بالإضافة إلي تواجد كوبري السلام وهذا لتسهيل الحركة من وإلى سيناء .وتابع : أننا نعمل علي إنشاء مدن جديدة في سيناء ومنها الإسماعيلية الجديدة والمدينة المليونية التي يتم إنشاؤها في شمال سيناء ورفح الجديدة .