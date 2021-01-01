تعرف على فوائد الشاى باللبن



فوائد الشاى باللبن فوائد الشاى باللبن



مع بداية عيد الفطر يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول الشاي باللبن فهو من عادات بعض المصريين.



ووفقا لتقرير نشر فى موقع healthline، فأبرز فوائد الشاي باللبن ما يلي:



1تقوية الجسم..

أبرز فائدة صحية للحليب تقوية أجسامنا، حيث يمكن لكالسيوم الحليب بشكل خاص أن يقوي عظامنا، ويمكننا القيام بالعديد من الأنشطة.

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2. مصدر جيد للطاقة ..ينتج عن شرب كوب الحليب الطاقة، لأنه يمد الجسم بالكربوهيدرات التى تمنحك الشعور بالطاقة.3.الحفاظ على البشرة..يحتوى الحليب على عناصر غذائية مميزة تسهم فى الحفاظ على الجلد وبالتالى تجعل البشرة صحية ومشرقة.4. الاسترخاء وخفض التوتر..تناول كوب الشاى بالحليب قبل الذهاب إلى الفراش يمنحك الاسترخاء ويقلل معدلات التوتر.5. إنعاش الجسم ..احتواؤه على مركبات الكافيين تسهم فى إنعاش الجسم.6. مضاد للالتهابات ..يستخدم الشاي بالحليب كعامل مضاد للالتهابات، لأنه يحتوى على مضادات الأكسدة الموجودة في مركب الشاي.7.فقدان الوزن..يمكن أيضًا استخدام شاي الحليب كعامل لفقدان الوزن، لأنه يحتوي على البوليفينول والكافيين من الشاي، مما يجعله أكثر قدرة على حرق الدهون.