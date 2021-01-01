نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع؛ فيديو لقيام القوات المسلحة بالإحتفاء بأهالي أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك ؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقد أصدرت القوات المسلحة بياناً أمس أوضحت فيه أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ عدد من الزيارات لمنازل أسر الشهداء بعدد من محافظات الجمهورية وتقديم الهدايا العينية والمادية المقدمة من الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة إنتشار فيروس كورونا.
من جانبهم عبرت أسر الشهداء عن عميق امتنانها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية التى لاتنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن إستقراره وسلامة أراضيه.
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التعليقات على شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر
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